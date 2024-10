Presidente da Câmara de Nova Olinda é afastado por suposta compra de apoio

O presidente da Câmara Municipal de Nova Olinda, vereador Dindo Araújo (PSB), foi afastado do cargo nesta quarta-feira, 2. Ele é suspeito de oferecer R$ 150 mil em espécie para que o vereador e líder da oposição, Damião Aureliano Ferreira de Sousa (MDB), mudasse de lado, tornando-se parte de seu grupo político. O presidente do Legislativo apresentou evolução patrimonial incompatível com a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral.

Em nota publicada nesta manhã, o parlamentar afirmou ter sido surpreendido com busca e apreensão na residência e na sede da Câmara Municipal. Ele disse ter contribuído com o trabalho dos investigadores por encarar de maneira tranquila uma "denúncia partida unicamente de um áudio". Dindo disse que respeita a decisão referente ao seu afastamento da Câmara Municipal, de modo a garantir a lisura das investigações.