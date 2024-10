Pesquisa Atlas Juazeiro: maioria aprova gestão Glêdson; saúde é maior problema

Metodologia

A segunda rodada da pesquisa Atlas Intel foi realizada entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro com 806 eleitores de Juazeiro do Norte. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para mens, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo O POVO e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-06953/2024.

Avaliação

Além de perguntar sobre a aprovação, a pesquisa Atlas também aferiu a avaliação das esferas de governo entre a população de Juazeiro do Norte.

O governo Lula recebeu conceito ótimo ou bom de 56% dos pesquisados em Juazeiro do Norte. A avaliação regular foi manifesta por 17%. Para 27%, a gestão federal é ruim ou péssima.