Saiba como descartar corretamente material utilizado nas campanhas eleitorais

A campanha "Propaganda Eleitoral Sustentável”, promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), visa estimular o senso de responsabilidade ambiental no período das eleições. O projeto busca sensibilizar os candidatos, partidos e coligações quanto ao descarte correto das sobras dos materiais de campanha.

Essas sobras serão destinadas a mais de 100 entidades de reciclagem. Materiais como panfletos, lonas, adesivos não utilizados, bandeiras com hastes de madeira e faixas poderão ser descartados. Para a realização, as sobras de propaganda eleitoral serão encaminhadas para cooperativas e associações parceiras da Justiça Eleitoral cearense até o final do pleito. Os restos podem ser levados por candidatos ou representantes de partidos políticos e coligações partidárias.

As entregas poderão ser feitas durante o período eleitoral ou logo após. São 101 associações e cooperativas em 84 municípios, cadastradas pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará (Sema). A lista completa das instituições está disponível aqui.