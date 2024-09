Eleitor pode denunciar desinformação ou recebimento de conteúdo não solicitado; saiba como

Com o Siade, os cidadãos podem denunciar, de forma facilitada pelo próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, conteúdos falsos ou enganosos produzidos para prejudicar o processo eleitoral

O Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral foi lançado este ano pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para enfrentar as desinformações comumente espalhadas durante o período das eleições. O programa permite que qualquer eleitor comunique a presença de fatos inverídicos na campanha eleitoral, envolvendo o uso de conteúdos criados por meio de inteligências artificiais ou o recebimento de mensagem eleitoral não solicitada via Whatsapp.

Após a notificação, uma equipe especializada do supremo órgão eleitoral irá checar se o material se encaixa nas acusações. As medidas tomadas variam de acordo com o potencial do objeto de análise.

Em casos menos graves, a equipe do TSE pode adicionar dados da publicação para contextualizar, como notas e matérias de checagem. Mas se for identificado um possível crime ou ato ilícito, a ocorrência é encaminhada para as instâncias competentes e advertida para a plataforma de origem.

Além das desinformações sobre as eleições, no sistema é possível denunciar episódios de ameaças, incitação de violência, perturbação e atos antidemocráticos. Discursos de ódio - como racismo, homofobia, ideologias nazistas ou facistas, preconceito de origem, idade, sexo - e outras formas de discriminação, também são ataques verificados pela ferramenta.