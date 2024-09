Eleições 2024: confira o nome e número dos candidatos a vereador em Juazeiro do Norte

No dia 6 de outubro deste ano ocorrerão as eleições municipais em todo território brasileiro. Além dos candidatos a prefeito, concorrem também os requerentes a vereadores. Os ocupantes da função têm por obrigação funções legislativas e de fiscalização do Poder Executivo da cidade. No município cearense de Juazeiro do Norte serão eleitos 21 vereadores, quantidade definida proporcionalmente ao número de habitantes.

No município, foram identificados 331 registros de candidaturas para o cargo de vereador. Desse total, 315 estão aptos para concorrer às vagas, de acordo com o site de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O status de cada inscrição foi verificado no dia 24 de setembro e a matéria será atualizada caso ocorram mudanças.

Veja o nome de urna, partido e número de cada candidato na lista abaixo: