Candidato a vereador no Maranhão é preso suspeito de assassinar ex-marido de sua esposa

Segundo informações apuradas pelo g1, o crime ocorreu após Leandro ir até a casa de Amado Edu, apelido pelo qual o candidato era conhecido, tirar satisfação pelo relacionamento da ex-esposa. Segundo testemunhas, o homem estava embriagado e não se conformava com a separação.

Eduardo Lopes de Souza , candidato a vereador no município de São Luiz Gonzaga do Maranhão, foi preso no último sábado, 21, suspeito de matar o ex-marido de sua companheira, Leandro Silva .

Embora seja o principal suspeito da morte de Leandro, a Justiça Eleitoral mantém a candidatura de Amado Edu, que concorre pelo partido Cidadania, e caso eleito, perderá o mandato apenas se for condenado pelo crime. O pleito acontece no próximo dia 6 de outubro.

No mesmo dia do assassinato de Leandro, populares atearam fogo na casa do candidato. O caso ocorreu na zona rural de São Luiz Gonzaga do Maranhão, na localidade de Pedrinhas, onde os dois homens residiam.