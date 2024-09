Polícia captura candidato a vereador no Ceará na véspera da proibição de prisão sem flagrante

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o candidato foi capturado no bairro Jardim Bandeirante, em Maracanaú. A pasta informou, em nota enviada ao O POVO , que foi cumprido um mandado de prisão preventiva concedido pela Justiça do estado do Amazonas (AM).

"Ocorrendo qualquer prisão o preso será imediatamente conduzido à presença do juiz competente que, se verificar a ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator", consta em trecho da lei.

Leia nota da SSPDS na íntegra:

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que capturou, no final da tarde dessa sexta-feira (20), um homem, de 28 anos, que é candidato a vereador no município de Pacatuba – Área Integrada de Segurança 24 (AIS 24) do Ceará. Em desfavor do homem, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de estelionato concedido pela Justiça do estado do Amazonas (AM). O suspeito foi capturado em uma residência no bairro Jardim Bandeirante, em Maracanaú (AIS 12), por equipes da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM). O homem foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde o mandado foi cumprido. Agora, o suspeito encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

Denúncias: A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.