O agregador oferece um panorama robusto, permitindo ao eleitor explorar com mais clareza os movimentos de cada candidato. Na ferramenta é possível perceber visualmente como são mostradas as tendências e flutuações das intenções de voto em cada cidade analisada.

Agregador de pesquisas eleitorais: para entender

No gráfico do Agregador de Pesquisas O POVO, cada ponto é colorido com a cor dos partidos e representa o desempenho do candidato em determinada pesquisa.

Com uma leitura da esquerda para direita, em que quanto mais à direita, mais recente a pesquisa é, os pontos são acompanhados ainda por uma linha horizontal que indica as tendências dos candidatos: se estão em crescimento, queda ou estáveis.