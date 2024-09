Datafolha: Proposta para crianças autistas é a 'mais importante'; viseira de motociclistas a menos

Entre as proposições elencadas estão a criação de espaços para crianças autistas; ampliação de horários de postos de saúde; fim da Taxa do Lixo; propostas de mobilidade urbana; pavimentação e outras

Dentre as propostas apresentadas, a mais relevante para o eleitorado é a criação de espaços para crianças autistas, com 87% dos entrevistados dando 9 ou 10 para a proposta e gerando uma nota média de 9.4 para a proposição; e a menos importante sendo a que trata sobre multas de viseiras para motociclistas (45%), com nota média de 6.5.

Em geral, as propostas relacionadas à saúde são as com maior aceitação pelo eleitorado. A criação do Hospital do Idoso (9,3) e a ampliação do horário de postos de saúde para 21 horas (9,0) fecharam o pódio das propostas consideradas mais importantes.

Num patamar intermediário aparecem propostas que têm recebido visibilidade durante a campanha como o fim da Taxa do Lixo (8,7); a criação de rondas ostensivas com a Guarda Municipal (8,7); a gratuidade de ônibus para estudantes nos fins de semana (8,6); a criação de mini Cucas (8,3); e a pavimentação de vias com piso intertravado (8,0).