Debate Trump x Kamala: assista ao vivo à transmissão hoje (10/09)

Debate começa 22 horas (horário de Brasília) e terá duração de 90 minutos, com dois intervalos comerciais. Será realizado na Filadélfia, no National Constitution Center, com a rede ABC sediando e mediando a discussão.

Kamala x Trump: quem vai moderador o debate dos EUA?

O âncora e editor-chefe do "World News Tonight", David Muir, junto com a âncora do "Prime" da ABC News Live, Linsey Davis, atuarão como moderadores, de acordo com a ABC.

Kamala x Trump: conheça regras do debate

A ABC News divulgou as regras para o debate desta noite, que são semelhantes às do debate de junho entre Biden e Trump. Elas incluem:

