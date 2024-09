Datafolha Fortaleza: 26% aprovam sistema de ônibus; 11% consideram ruim ou péssimo

26% também considerou como "regular", enquanto 37% dos entrevistados afirmaram que não utilizam o serviço. Levantamento foi feito com 644 eleitores, nos dias 20 e 21 de agosto

O número de entrevistados que não utilizam o serviço foi de 37%. Desse número, 48% são eleitores homens e 28%, mulheres. Em relação à renda dos eleitores que não fazem uso dos ônibus, 29% têm renda familiar de até 2 salários, 39% contam com renda de 2 a 5 salários e 68% têm renda superior a 5 salários.

Já as avaliações de que o sistema de transporte é ruim ou péssimo foram apontadas por 11%.

O Datafolha perguntou aos usuários do sistema de ônibus de Fortaleza a opinião sobre o serviço. Para 26%, o transporte coletivo é "ótimo ou bom". Percentual idêntico aos que consideram regular, também 26%.

Os entrevistados ainda avaliaram com notas de 1 a 10 diferentes serviços públicos oferecidos no Município.

As ações de coleta de lixo domiciliar e a quantidade de escolas públicas tiveram a maior média, com 7,1. A terceira maior nota foi para a área de transporte público. As opções de transporte coletivos, como ônibus, metrô, vans e VLT, receberam classificação 6,8.

As áreas de segurança pública e conservação das calçadas atingiram as piores notas, com 4,3 e 5, respectivamente.