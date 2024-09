Da ala opositora do União Brasil, Wagner diz não se opor a Lula na campanha de Evandro

WAGNER participou ontem de carreata no bairro Panamericano Crédito: Thays Maria Salles/O POVO

Candidato a prefeito de Fortaleza e presidente do União Brasil Ceará, Capitão Wagner diz não se opor à presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha do concorrente Evandro Leitão (PT). Ao O POVO, ele reafirmou ter o fortalezense como "maior padrinho" político. "Não nos incomoda de forma nenhuma a vinda do padrinho político", iniciou. "Desde o começo da campanha, a gente sabia da possibilidade de padrinhos virem de Brasília para apoiar seus candidatos. A gente está muito focado na cidade, respeitando os adversários", disse Wagner na concentração de uma uma carreata realizada nesta terça-feira, 3, pelo bairro Pan Americano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Carreata de Capitão Wagner (União Brasil), candidato a prefeito de Fortaleza Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Carreata de Capitão Wagner (União Brasil), candidato a prefeito de Fortaleza Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Carreata de Capitão Wagner (União Brasil), candidato a prefeito de Fortaleza Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Carreata de Capitão Wagner (União Brasil), candidato a prefeito de Fortaleza Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Carreata de Capitão Wagner (União Brasil), candidato a prefeito de Fortaleza Crédito: Thays Maria Salles/O POVO

Em nível nacional, o União Brasil faz parte da base do governo do Lula, embora haja vários oposicionistas na legenda. Em Fortaleza, Wagner se notabilizou como líder do campo conservador e oposição ao governo do Estado, do PT. O ex-deputado federal acrescentou não ter feito "nenhum movimento para evitar que qualquer padrinho político viesse para cá". Nas eleições de 2020 e 2022, ele foi o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O União Brasil, partido da base com contornos oposicionistas, tem no primeiro escalão do governo Lula o ministro das Comunicações, Juscelino Filho e o do Turismo, Celso Sabino. O ministro da Integração Regional, Waldez Góes, não é filiado à sigla, contudo foi indicado pelo senador Davi Alcolumbre (União Brasil) como cota partidária no início do governo. Na última segunda-feira, Wagner afirmou ao O POVO que irá buscar o apoio de todos que ficarem pelo caminho, caso avance a um segundo turno. Diferentemente de 2020, quando todos, ou ficaram neutros, ou favoráveis a José Sarto (PDT), neste ano o postulante do União Brasil projeta a possibilidade de obter apoios de diferentes correntes políticas.

"Talvez seja o grande diferencial dessa candidatura, enquanto que as outras eu fui para o segundo turno, mas fiquei isolado, essa a gente tem grande chance de ter apoios no segundo turno. Como eu tenho dito desde o começo, todo e qualquer adversário que queira somar conosco para fazer a mudança real, a mudança com responsabilidade e queira sentar numa mesa para propor melhorias para o plano de governo e para a gestão da cidade, a gente vai conversar, vai dialogar", afirmou Wagner ao O POVO antes de entrar no estúdio da Rádio O POVO CBN para a Sabatina O POVO. Enquanto isso, a carreata da noite de ontem reuniu cerca de três paredões de som, aliados, motos, bandeiras e candidatos a vereadores como Kamila Cardoso, Soldado Noelio e Larissa Duarte, além da vice de Edilene Pessoa (União Brasil).