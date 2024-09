Datafolha: 48% foram vítimas diretas ou indiretas de crime em Fortaleza

Nova pesquisa Datafolha Fortaleza realizou perguntas relacionadas à segurança pública da Capital para 644 eleitores Crédito: AURÉLIO ALVES

Quase metade dos eleitores de Fortaleza entrevistados na mais recente pesquisa Datafolha relatam ter sido vítimas diretas ou indiretas de algum tipo de crime nos últimos 12 meses. Além das intenções de voto, o levantamento questionou sobre situações de violência vivenciadas. O Datafolha questionou quem havia passado por alguns tipos de violência no intervalo de um ano. Dos casos de violência direta, que vitimou os próprios pesquisados, o mais recorrente foi assalto ou furto em casa, no transporte público ou na rua. Responderam ter sofrido com essa situação 24% dos entrevistados. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Percentual quase idêntico aos 23% que relataram ter tido celular furtado ou roubado em Fortaleza nos 12 meses anteriores.

Menos recorrente, ter o carro ou motocicleta levado em assalto ou furto na Capital foi mencionado por 6% dos que responderam ao Datafolha. Outros 5% afirmaram ter tido a residência invadida ou arrombada mo período de 12 meses. Violência indireta Quando a pergunta foi sobre violência indireta, houve 30% dos entrevistados que relataram ter tido, no período de 12 meses anteriores à pesquisa, algum familiar ou amigo assassinado em Fortaleza. O convívio com crimes contra a vida foi mais recorrente entre pessoas com renda de até 2 salários mínimos, com 34%, seguido por entrevistados com renda de 2 a 5 salários mínimos (25%) e com renda superior a 5 salários (24%).