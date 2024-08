Sem cumprimentos, provocação e cântico de "parabéns": bastidores do debate de Eusébio

O primeiro candidato a chegar ao local foi Dr. Júnior (PRD), cerca de 50 minutos antes do início do debate. Ele estava acompanhado de sua equipe e do prefeito Acilon Gonçalves (PL), mas não havia apoiadores, que chegaram mais próximo do horário e o aguardaram do lado de fora.

Dr. Mauro (União Brasil) chegou à sede da OAB-CE sozinho e recebeu um breve cumprimento de Acilon. Ele não falou com Júnior, o seu adversário na candidatura antes do debate, nem quando estiveram juntos e próximos na sala onde foram realizados os sorteios.

À medida em que o debate foi ocorrendo, apoiadores e aliados do Dr. Júnior, como a deputada estadual e primeira-dama de Eusébio, Marta Gonçalves (PL), foram chegando. No fim, ele foi recepcionado aos gritos de "parabéns pra você" e recebeu um bolo pequeno de aniversário. Ele completou 41 anos nessa quinta-feira, 29.