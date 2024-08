CPI: Assembleia diz que vídeo é inacessível por problema já conhecido quando Sarto era presidente

Evandro Leitão concorre à Prefeitura de Fortaleza e é presidente da Assembleia Legislativa Crédito: Junior Pio/Assembleia Legislativa

"Mostra o vídeo, Evandro". A frase tem sido constantemente utilizada pela campanha de José Sarto (PDT), candidato à reeleição em Fortaleza, para atacar o adversário Evandro Leitão (PT). O vídeo em questão, segundo alegam os pedetistas, refere-se à transmissão da sessão plenária de 15 de fevereiro de 2018, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), onde Evandro Leitão, já deputado estadual, falou sobre a razão de não assinar pedido de CPI para investigar facções criminosas. Ele mencionou a segurança da própria família.

A campanha de Sarto alega ainda que o vídeo da sessão não estaria acessível seguindo uma orientação de Leitão, que é presidente da Assembleia Legislativa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jornalista Lucas Barbosa, do O POVO, solicitou à Assembleia o vídeo da sessão, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). Em resposta assinada pela coordenadora de Comunicação Social da Alece, Lídia Giselle Souza Dutra, foi afirmado que o vídeo solicitado da sessão ordinária encontra-se inacessível. "A transmissão daquele dia está armazenada no servidor Media Portal, no Cedoc da Alece TV, mas quedas de energia registradas no prédio da Alece em anos seguintes danificaram seu funcionamento", justifica-se.

Fac-símile de documento onde a Assembleia Legislativa do Ceará responde à solicitação do jornalista de O POVO, Lucas Barbosa. Crédito: Fac-símile/Lei de Acesso à Informação O documento ainda informa que a transmissão não está disponível nas redes sociais, porque as primeiras lives só começaram no mês seguinte, em 20 de março de 2018, "em caráter de teste, sem regularidade". Comunicado durante a gestão Sarto

O documento ainda traz a informação de que, após tentativas por parte da equipe técnica, de recuperar o equipamento, a então direção da TV Assembleia (hoje chamada de Alece TV) comunicou o problema à administração da em 20 de março de 2019, conforme memorando de n.º 022/2019, endereçado à diretora geral do Assembleia na época, Sávia Maria de Queiroz Magalhães, assinado pelo então coordenador de Comunicação Social da Casa, Daniel Mendes Aderaldo. Na ocasião, em março de 2019, o presidente da Assembleia era Sarto.

A Assembleia ainda informou que o Media Portal passou por manutenção e chegou a ser utilizado posteriormente, mas novas quedas de energia ocorridas entre 2019 e 2020 danificaram o equipamento por completo, inviabilizando a recuperação de todo o conteúdo armazenado entre 2017 e 2020. Memorando da Alece explica problema no sistema de armazenamento das gravações de sessões plenárias. Crédito: Fac-símile/Lei de Acesso à Informação Candidato quer "apagar o passado" Procurada para comentar o assunto, a campanha de José Sarto se pronunciou afirmando que "Evandro Leitão quer apagar ou mudar o passado, mas o fato é que ele subiu na tribuna do Plenário 13 de Maio, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia Legislativa, no dia 15 de fevereiro de 2018, para dizer que não assinaria a CPI do Narcotráfico por medo".