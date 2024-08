O POVO News: Pablo Marçal e Carlos Bolsonaro discutem: 'pix para tratamento psiquiátrico'

Edição também aborda os bastidores do acordo sobre emendas

O programa O POVO News finaliza a semana com mais uma edição na noite desta sexta-feira, 23. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição repercute embate entre o candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PTRB) e vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ).

Assista ao vivo:

O parlamenatar afirmou que iria processar o empresário por injúria. Marçal, por sua vez, pediu a chave pix de Carlos para "mandar dinheiro" a fim de que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "procurar um tratamento psiquiátrico".

A edição também destaca que uma ala do Governo Lula (PT) teme novas armadilhas do Congresso Nacional após acordo sobre emendas. O receio é do Legislativo realizar manobras na regulamentação para ampliar poderes sobre a destinação de recursos públicos.