Candidato bilionário faz carreata com Porsches e helicóptero no interior de SP

Autodeclarado o "candidato mais rico do país", João Pinheiro (PRTB), que concorre à Prefeitura de Marília (SP), realizou, no último final de semana, uma carreata com carros de luxo pelas ruas do município e até um helicóptero sobrevoou a região.



João tem 39 anos e é dono de uma empresa de importação e exportação de produtos agrícolas, tendo declarado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de R$ 2,85 bilhões. Desse montante, quase a totalidade do valor declarado é de participação nas empresas Sugar Brazil e Grupo das Marias, das quais detém 95% da sociedade.

O candidato afirma que a carreata, que contou com pelo menos dois Porsches, um helicóptero, além de dezenas de outros veículos, serve para mostrar que não depende do dinheiro da prefeitura. A campanha organiza uma nova carreata para os próximos dias.