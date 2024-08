Candidata a vereadora no Ceará é detida após ser acusada de tentar atrapalhar operação policial

Silvana Silva teria tentado impedir ação policial que prendeu acusado de liderar facção criminosa no município de Guaiúba

Ela afirmou que "surtou" ao tomar conhecimento de que os disparos que havia ouvido teriam atingido uma criança, pelo fato de ter perdido um filho há poucos meses, não lembrando bem o que falou durante a live ou mesmo para os policiais presentes ao local.

José Emanuel da Costa Vidal, 19, foi preso em flagrante na última terça-feira, 20, no município de Guaiúba, pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa. José Emanuel possuía três mandados de prisão em aberto.



Além dos crimes já atribuídos a ele, o preso também é suspeito de participação em outros quatro assassinatos praticados este ano em Guaiúba. Com ele, foram apreendidas uma pistola calibre .40 com a numeração raspada, dois carregadores e 24 munições intactas, além de um aparelho celular.