Veterano da Assembleia, Duquinha tenta voltar a ser prefeito de Acaraú

Nove vezes deputado estadual, ele faz oposição à atual prefeita do município

Aos 82 anos, o ex-deputado estadual Manoel Duca Neto, o Duquinha, tenta retornar ao cargo de prefeito de Acaraú, função que exerceu pela primeira vez ainda nos anos 1970. Para isso, o decano da Assembleia Legislativa terá que derrotar a atual prefeita do município, Ana Flávia (PSB).

Duquinha encabeça a chapa Liberta Acaraú, que tem como vice Mano da Melancia (PRD). Além do Republicanos, a coligação é composta por PP, PDT, MDB, PL, PRD e PSD.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já a prefeita Ana Flávia Ribeiro Monteiro, de 51 anos, encabeça a coligação Continuidade e Progresso, que além do PSB, conta com Podemos e a Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB e PV). O candidato a vice-prefeito é Rogério Rios, também do PSB.