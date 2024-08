O POVO News: Dino afirma que acordo sobre emendas tem 'boas balizas', mas não finaliza assunto

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta quarta-feira, 21. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, edição repercute o acordo firmado entre os Três Poderes para dar mais transparência às emendas parlamentares. Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a iniciativa tem "boas balizas", mas não finaliza o assunto.

"Tenho absoluta certeza que os dez dias vão ser cumpridos. A reunião foi em um bom clima. O documento, de fato, não tem essa força normativa, impositiva, mas claro que todo mundo vai cumprir", afirmou a jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília.

As eleições de São Paulo também são temas da edição. Pesquisa AtlasIntel, divulgada na manhã desta quarta-feira, mostra que o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem 16,3% de intenções de voto para a Prefeitura. Ele aparece em terceiro lugar no levantamento, atrás de Guilherme Boulos (PSOL), que tem 28,5%, e do prefeito Ricardo Nunes (MDB), 21,8%.