Zé Batista começa campanha em canteiro de obras e terminal metroviário

Candidato do PSTU à Prefeitura de Fortaleza, Zé Batista iniciou a campanha distribuindo panfletos em um canteiro de obras da construção civil e no terminal metroviário José de Alencar. no Centro.

Zé Batista em campanha no terminal e estação de metrô José de Alencar, no Centro Crédito: Divulgação/Campanha de Zé Batista Zé Batista em campanha em canteiro de obras Crédito: Divulgação/Campanha de Zé Batista Zé Batista em campanha no terminal e estação de metrô José de Alencar, no Centro Crédito: Divulgação/Campanha de Zé Batista

Zé Batista participou dos eventos acompanhado da candidata a vice-prefeita Malu Costa e de candidatos a vereador pela legenda.