O POVO News: Venezuela vive tensão pós-eleições com prisões e sequestro

Edição também atualiza as informações sobre as eleições em São Paulo

A segunda edição do programa O POVO News desta terça-feira, 30, vai ao ar às 18 horas. Com apresentação do jornalista Rachel Gomes, a edição repercute a tensão na Venezuela após o atual presidente, Nícolas Maduro, ser declarado vencedor. Além disso, o partido venezuelano Voluntad Popular denunciou que o líder opositor Freddy Superlano teria sido “sequestrado”.

Assista ao vivo:

O Ministério Público da Venezuela afirmou que sedes do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), estátuas e outras instituições públicas, como prefeituras e sedes do PSUV (partido do governo), foram atacadas e vandalizadas por grupos insatisfeitos com o resultado eleitoral que deu vitória ao presidente Nicolás Maduro.

Outro tema desta edição são as eleições de São Paulo. A Quaest divulgou uma pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura nesta terça-feira. O levantamento mostra Ricardo Nunes em primeiro lugar, com 20%; e Guilherme Boulos, em seguida, com 19%.