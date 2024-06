Eleições em Fortaleza e peso da pauta ambiental: Jogo Político #287

Pesquisa do instituto Paraná mostrou cenário disputado na eleição em Fortaleza e apresentou a força das pré-candidaturas da direita, com Capitão Wagner (União Brasil) na liderança e André Fernandes (PL) em ascensão. O Jogo Político episódio #287 recebe o vereador Gabriel Aguiar (Psol) e debate o cenário eleitoral na Capital e as perspectivas para direita e esquerda. Trata também do recente debate ambiental em torno da área do Fortal, na qual Gabriel esteve na linha de frente.

