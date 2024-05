"Meu bairro ordinário": páginas de humor com milhares de seguidores atraem interesse político

Conexão e pertencimento são alguns atributos que as conhecidas páginas de bairro nas redes sociais proporcionam aos seguidores. Com denúncias dos problemas e trazendo dicas e sugestões, os perfis são seguidos por milhares de pessoas e extrapolam até a quantidade de moradores dos bairros. A maioria das publicações tem teor humorístico, seja com os famosos memes ou com situações do cotidiano. Mas também há espaço para críticas políticas e até posts feitos em colaboração com políticos.

O alcance dessas páginas já tinha sido provado com o perfil do Fortaleza Ordinário. Criado por Diego Jovino em 2018, tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram. É como se mais de 80% da população da Capital seguisse. A página chegou até a ser sequestrada por um hacker em 2019. Na época, as publicações foram sumindo simultaneamente à exigência de pagamento em bitcoins.

Desde a popularização do perfil, surgirem canais específicos de vários bairros, geralmente criados por moradores. Algumas das páginas se limitam a compartilhar temas humorísticos ou situações do cotidiano dos moradores. Há interações com o público com perguntas sobre praças do bairro ou problemas com postos de saúde ou eletricidade. Neste ponto, chamam a atenção as publicações feitas em colaboração com vereadores.