Canindé: Vereador é preso por violência doméstica

Município de Canindé

O vereador Geovane Gonçalves (Solidariedade), do município de Canindé, distante 106,54 km de Fortaleza, foi preso pela Policia Militar do Ceará (PMCE) em flagrante na madrugada desta terça-feira, 17, por suspeita de agressão física à companheira. No início da tarde desta terça, ele teve pedido de liberdade concedido. A captura ocorreu em um imóvel do bairro Alto Guaramiranga, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O parlamentar foi conduzido pela Delegacia de Polícia Civil de Canindé, onde foi autuado por lesão corporal dolosa no contexto da violência doméstica.

A Polícia registrou que encontrou a vítima e o vereador na residência. O ambiente tinha sinais de desordem, com copos e xícaras quebrados. A vítima relatou que a agressão teria ocorrido após discussão relacionada a ciúmes. Ela contou ainda que ele teria ingerido bebida alcoólica.