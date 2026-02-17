Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Canindé: Vereador é preso por violência doméstica

Canindé: Vereador é preso em flagrante suspeito de violência doméstica

O parlamentar foi conduzido pela Delegacia de Polícia Civil do município e autuado por lesão corporal dolosa. Defesa solicitou liberdade
O vereador Geovane Gonçalves (Solidariedade), do município de Canindé, distante 106,54 km de Fortaleza, foi preso pela Policia Militar do Ceará (PMCE) em flagrante na madrugada desta terça-feira, 17, por suspeita de agressão física à companheira. No início da tarde desta terça, ele teve pedido de liberdade concedido. 

A captura ocorreu em um imóvel do bairro Alto Guaramiranga, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O parlamentar foi conduzido pela Delegacia de Polícia Civil de Canindé, onde foi autuado por lesão corporal dolosa no contexto da violência doméstica.

A Polícia registrou que encontrou a vítima e o vereador na residência. O ambiente tinha sinais de desordem, com copos e xícaras quebrados. A vítima relatou que a agressão teria ocorrido após discussão relacionada a ciúmes.  Ela contou ainda que ele teria ingerido bebida alcoólica.

A defesa do vereador entrou com pedido de liberdade e foi dado vista ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) que concedeu com aplicação de medidas cautelares.

O promotor de Justiça André Luis Tabosa de Oliveira reconheceu que existam indícios suficientes de autoria do crime, mas não há perigo em mantê-lo liberdade, razão pela qual considerou ser desnecessária a prisão preventiva e se manifestou a favor do pedido de liberdade para Geovane.

O advogado Euclides Maia informou que o juiz Robert Maycon concedeu a liberdade ao parlamentar e aguarda ser expedido alvará de soltura.

