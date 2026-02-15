Lula acompanhará desfile na Sapucaí com ministros e presidentes de estatais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à Marquês de Sapucaí pouco depois de 20h20 deste domingo, 15, para assistir ao desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, com enredo em sua homenagem. Lula acompanha o desfile do camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro, ao lado do prefeito Eduardo Paes e de ministros do governo.

Estão presentes o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o deputado federal Lindbergh Farias, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.