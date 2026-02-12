Genro de prefeito atira nos filhos, mata um e morre em Goiás

Polícia informou que caso é tratado como homicídio consumado e homicídio tentado, "seguidos de autoextermínio por parte do autor" (Thales primeiro homem à esquerda na imagem) / Crédito: Reprodução / Vídeo Instagram prefeito de Itumbiara @dionedafamoveis

O secretário da Prefeitura de Itumbiara (GO), Thales Alves Naves Machado, de 40 anos, é suspeito de atirar nos próprios filhos, na madrugada desta quinta-feira, 12. O filho mais velho, de 12 anos, morreu e o irmão, de oito anos, está internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual São Marcos, localizado na cidade goiana. Thales é genro do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (União Brasil). Segundo a Polícia, o secretário tirou a própria vida após a ação, no condomínio onde a família morava.



Miguel Araújo Machado, de 12 anos, chegou a ser levado para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Após o Instituto Médico Legal (IML) liberar, durante a manhã, os corpos do pai e filho mortos, foi iniciado o velório de Miguel na residência de seu avô, o gestor do município. Benício Araújo Machado, de 8 anos, passou por cirurgia e está hospitalizado. De acordo com a rede de saúde, não serão divulgadas informações sobre o estado clínico de pacientes específicos, em respeito ao sigilo médico, à ética profissional e à legislação vigente, especialmente à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).