AO VIVO: Vorcaro e ex-presidente do BRB se contradizem em acareação

Vorcaro e Paulo Henrique apresentaram divergências sobre as carteiras de crédito da instituição financeira / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 30, repercute as contradições reveladas durante acareação entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, no inquérito que investiga suspeitas de fraudes no Banco Master. A acareação, técnica jurídica que consiste em colocar frente a frente as partes ou testemunhas que apresentaram versões divergentes, foi realizada no dia 30 de dezembro do ano passado pela Polícia Federal (PF) e pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

A determinação foi do ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). Durante o depoimento, Vorcaro afirmou que as carteiras de crédito da empresa Tirreno, ligada ao Banco Master, eram formadas por investimentos de terceiros e não pertenciam à instituição financeira, alegando que essa condição teria sido informada ao BRB durante as negociações. "A gente anunciou que faria a venda de originadores terceiros. A gente chegou a conversar que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria originada de terceiros, não mais originação própria”, disse.

Já Paulo Henrique Costa apresentou versão diferente, dizendo que entendeu que os créditos eram carteiras próprias do Banco Master, posteriormente revendidas ao banco público. As investigações indicam que a Tirreno teria atuado como uma empresa de fachada, usada para simular operações de compra e venda de créditos e ocultar a real origem dos ativos negociados. O inquérito segue no STF após decisão de Toffoli, que manteve o caso na Corte devido à citação de um deputado federal, que possui foro privilegiado.

O caso faz parte da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga fraudes envolvendo créditos falsos e a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, com prejuízos estimados em até R$ 17 bilhões. Assista Entrevistas Esta edição traz entrevistas com a escritora, professora universitária e política filiada ao PT Márcia Tiburi, que analisa o cenário político nacional.

O programa também recebe Gualter George, colunista de política e editor-executivo do O POVO desde 2007, que comenta os bastidores do cenário institucional e político brasileiro.