EUA: Senador cita Bolsonaro e Lula ao contestar ação na Venezuela

Senador americano citou caso do Brasil para contestar secretário dos EUA sobre ação na Venezuela / Crédito: ALFREDO ESTRELLA / AFP e Marcelo Camargo / Agência Brasil

O senador republicano Rand Paul contestou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em sessão no Senado na quarta-feira, 28, e citou o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso. Paul estava falando ao Senado sobre a ação norte-americana na Venezuela e da captura de Maduro, quando afirmou: “Penso que estamos violando tanto o espírito quanto a lei da Constituição ao bombardear uma capital, bloquear o país e destituir autoridades eleitas. E certamente não toleraríamos isso, nem eu, se alguém fizesse isso conosco”.

Marco Rubio respondeu defendendo que os EUA "não removeram uma autoridade eleita" e sim um "traficante de drogas acusado formalmente nos Estados Unidos e no sistema venezuelano".

O senador então citou autoridades que contestaram resultados de eleições, como exemplo para contestar o secretário de Estado. "Veja, Bolsonaro diz que o presidente Lula não é realmente o presidente do Brasil. Nosso presidente disse que Biden não era realmente o presidente. Hillary Clinton disse em 2016 que Trump não era o presidente", declarou. Ele continuou: "Então existem esses argumentos e eu concordo com você: muito provavelmente foi uma eleição ruim na Venezuela. Ele não foi realmente eleito", disse, mas ressaltando que as regras da Constituição devem ser seguidas e elas servem para "não ir longe demais ao ponto de presidentes poderem fazer o que quiserem".