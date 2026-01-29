EUA: Senador cita Bolsonaro e Lula ao contestar ação na Venezuela

Senador americano cita Bolsonaro e Lula ao contestar Marco Rúbio sobre VenezuelaO senador republicano Rand Paul citou algumas autoridades que contestaram resultados de eleições recentes, como exemplo para contestar o secretário de Estado
O senador republicano Rand Paul contestou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em sessão no Senado na quarta-feira, 28, e citou o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso.
Paul estava falando ao Senado sobre a ação norte-americana na Venezuela e da captura de Maduro, quando afirmou: “Penso que estamos violando tanto o espírito quanto a lei da Constituição ao bombardear uma capital, bloquear o país e destituir autoridades eleitas. E certamente não toleraríamos isso, nem eu, se alguém fizesse isso conosco”.
Marco Rubio respondeu defendendo que os EUA "não removeram uma autoridade eleita" e sim um "traficante de drogas acusado formalmente nos Estados Unidos e no sistema venezuelano".
O senador então citou autoridades que contestaram resultados de eleições, como exemplo para contestar o secretário de Estado.
"Veja, Bolsonaro diz que o presidente Lula não é realmente o presidente do Brasil. Nosso presidente disse que Biden não era realmente o presidente. Hillary Clinton disse em 2016 que Trump não era o presidente", declarou.
Ele continuou: "Então existem esses argumentos e eu concordo com você: muito provavelmente foi uma eleição ruim na Venezuela. Ele não foi realmente eleito", disse, mas ressaltando que as regras da Constituição devem ser seguidas e elas servem para "não ir longe demais ao ponto de presidentes poderem fazer o que quiserem".
Audiência no Senado
Durante a sessão no Senado na Comissão de Relações Exteriores, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, discursou sobre os planos para a Venezuela.
Ele informou que o objetivo do governo norte-americano é a diplomacia, mesmo após a captura de Nicolás Maduro. E acrescentou que a Venezuela é "amigável, estável, próspera e democrática" e que é possível que sejam realizadas "eleições livres e justas".
Rubio afirmou que os mecanismos de financiamento estão entregando serviços básicos no país, como saneamento, limpeza urbana e policiamento. E que a Casa Branca estabeleceu comunicação direta e respeitosa com Delcy Rodríguez, autoridade interina da Venezuela atualmente.