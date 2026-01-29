Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motta inclui MP que viabiliza programa Gás do Povo na pauta de segunda-feira, 2, na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu na pauta de votações da próxima segunda-feira, 2 de fevereiro, a Medida Provisória que viabiliza o programa Gás do Povo, iniciativa do governo federal de distribuição gratuita de botijões de gás de cozinha para 15 milhões de pessoas.

A pauta da Câmara para a semana que vem foi publicada na manhã desta quinta-feira, 29. Também está prevista para a segunda-feira a votação da MP que abre crédito extraordinário de R$ 83,5 milhões para o Ministério da Agricultura.

Para a terça-feira, 3, Motta colocou na pauta a votação de um projeto de criação de cargos nos Ministérios da Educação e da Gestão e Inovação.

Conforme mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na quarta-feira, 28, os líderes partidários decidiram deixar as votações da PEC da Segurança e do PL Antifacção para depois do carnaval.

A Câmara está de recesso até domingo, dia 1º. Na segunda, está prevista a sessão do Congresso Nacional para a retomada dos trabalhos legislativos.

