Motta inclui MP que viabiliza programa Gás do Povo na pauta de segunda-feira, 2, na Câmara
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu na pauta de votações da próxima segunda-feira, 2 de fevereiro, a Medida Provisória que viabiliza o programa Gás do Povo, iniciativa do governo federal de distribuição gratuita de botijões de gás de cozinha para 15 milhões de pessoas.
A pauta da Câmara para a semana que vem foi publicada na manhã desta quinta-feira, 29. Também está prevista para a segunda-feira a votação da MP que abre crédito extraordinário de R$ 83,5 milhões para o Ministério da Agricultura.
Para a terça-feira, 3, Motta colocou na pauta a votação de um projeto de criação de cargos nos Ministérios da Educação e da Gestão e Inovação.
Conforme mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na quarta-feira, 28, os líderes partidários decidiram deixar as votações da PEC da Segurança e do PL Antifacção para depois do carnaval.
A Câmara está de recesso até domingo, dia 1º. Na segunda, está prevista a sessão do Congresso Nacional para a retomada dos trabalhos legislativos.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente