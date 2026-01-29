Motta inclui MP que viabiliza programa Gás do Povo na pauta de segunda-feira, 2, na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu na pauta de votações da próxima segunda-feira, 2 de fevereiro, a Medida Provisória que viabiliza o programa Gás do Povo, iniciativa do governo federal de distribuição gratuita de botijões de gás de cozinha para 15 milhões de pessoas.

A pauta da Câmara para a semana que vem foi publicada na manhã desta quinta-feira, 29. Também está prevista para a segunda-feira a votação da MP que abre crédito extraordinário de R$ 83,5 milhões para o Ministério da Agricultura.