Pesquisa aponta Flávio Bolsonaro à frente de Lula, mas não está registrada no TSE

Uma pesquisa eleitoral da empresa mexicana Áltica Research, divulgada na segunda-feira, 26, aponta o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 48% das intenções de voto, contra 47% do petista. O levantamento, no entanto, não consta no sistema de registro de pesquisas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como exige a legislação em ano de eleições. A pesquisa foi divulgada na rede social X pela empresa. A existência do levantamento foi inicialmente apontada pelo portal Jota e confirmada pelo Estadão. Pela legislação eleitoral, pesquisas sobre eleições ou candidatos devem ser registradas na Justiça Eleitoral até cinco dias antes da divulgação.

Multa

O TSE exige o registro quando o levantamento tem características de pesquisa eleitoral e prevê multa de R$ 50 mil a R$ 100 mil em caso de descumprimento. Procurada pelo Estadão, a Áltica Research não respondeu. A reportagem também tenta um posicionamento do TSE sobre o caso. De acordo com o relatório divulgado pela empresa, a pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 25 de janeiro, com 1.200 entrevistados maiores de 18 anos. A coleta de dados ocorreu por meio de painel online, com recrutamento via internet, e incluiu eleitores de todos os Estados. A metodologia utilizada foi a chamada river sampling. No documento, a consultoria afirma que o levantamento foi executado e financiado de forma independente.