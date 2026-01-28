Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pesquisa aponta Flávio Bolsonaro à frente de Lula, mas não está registrada no TSE

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Uma pesquisa eleitoral da empresa mexicana Áltica Research, divulgada na segunda-feira, 26, aponta o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 48% das intenções de voto, contra 47% do petista. O levantamento, no entanto, não consta no sistema de registro de pesquisas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como exige a legislação em ano de eleições.

A pesquisa foi divulgada na rede social X pela empresa. A existência do levantamento foi inicialmente apontada pelo portal Jota e confirmada pelo Estadão. Pela legislação eleitoral, pesquisas sobre eleições ou candidatos devem ser registradas na Justiça Eleitoral até cinco dias antes da divulgação.

Multa

O TSE exige o registro quando o levantamento tem características de pesquisa eleitoral e prevê multa de R$ 50 mil a R$ 100 mil em caso de descumprimento.

Procurada pelo Estadão, a Áltica Research não respondeu. A reportagem também tenta um posicionamento do TSE sobre o caso.

De acordo com o relatório divulgado pela empresa, a pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 25 de janeiro, com 1.200 entrevistados maiores de 18 anos. A coleta de dados ocorreu por meio de painel online, com recrutamento via internet, e incluiu eleitores de todos os Estados. A metodologia utilizada foi a chamada river sampling. No documento, a consultoria afirma que o levantamento foi executado e financiado de forma independente.

No site institucional, a empresa afirma atuar em áreas como consultoria para os mercados financeiro e de varejo, além de pesquisas eleitorais. Não há, contudo, a indicação de clientes atendidos. Entre os estudos disponibilizados publicamente, constam apenas levantamentos relacionados a eleições no México.

