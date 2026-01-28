Caiado anuncia filiação ao PSD de Ratinho Júnior e Eduardo Leite

Caiado é governador de Goiás, Ratinho Júnior é governador do Paraná e Eduardo Leite governa o Rio Grande do Sul. Os 3 são pré-candidatos a presidente

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou na noite desta terça-feira, 27, a filiação ao PSD para tentar manter sua pré-candidatura à Presidência da República. Ele anunciou a nova filiação ao lado de Ratinho Júnior, governador do Paraná, e de Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Os dois também são pré-candidatos à Presidência da República.

"Aquele que for escolhido (para ser candidato) levará essa bandeira de resgate daquilo que o povo espera: caráter, honra, independência intelectual para governar esse país. O que sair daqui candidato terá o apoio dos demais", disse Caiado, que está deixando o União Brasil.