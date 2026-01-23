'Levarei a minha pré-candidatura até o final', afirma Romeu Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta sexta-feira, 23, em entrevista à CNN Brasil, que irá manter a sua candidatura à Presidência da República "até o final", mesmo após a definição do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como o candidato da direita indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. "Fico extremamente honrado, lisonjeado pelo meu nome estar sendo lembrado, seja pré-candidato à Presidência ou pré-candidato a vice. Ambos são cargos muito relevantes", disse Zema. "Mas o que eu posso dizer é que eu levarei a minha pré-candidatura até o final, isso vai contribuir e muito para nós elevarmos o debate."

Segundo o governador mineiro, hoje a esquerda brasileira estaria concentrada em um único nome, que, em sua avaliação, já se aproxima da aposentadoria (o presidente Luiz Inácio Lula da Silva), enquanto a direita reuniria "diversos quadros mais jovens", alguns inclusive na casa dos 40 anos. Para ele, esse cenário deve fortalecer o campo conservador.