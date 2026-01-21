STJ dispensa quebra de sigilo bancário para busca de patrimônio de devedor no sistema Sniper

Os ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram, por maioria de votos, que juízes e tribunais podem consultar o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), do Conselho Nacional de Justiça, para localizar bens em execuções cíveis sem necessidade de ordem judicial específica de quebra do sigilo bancário do devedor. Para o colegiado, embora seja dispensável a determinação da quebra de sigilo, a decisão de consulta ao Sniper deve ser fundamentada, e os resultados que envolveram dados protegidos pelo sigilo ou pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 'devem ter tratamento mais cauteloso pela Justiça, inclusive com eventual decretação de segredo total ou parcial dos autos'.

"Existindo ordem judicial de consulta e constrição devidamente fundamentada, com a especificação dos sistemas deflagrados e indicação de eventuais requisitos de validade próprios de cada ferramenta, não há que se falar de plano em ilegalidade ou ofensa aos direitos do devedor", avalia o ministro Marco Buzzi, autor do voto que prevaleceu no julgamento.

As informações foram divulgadas pelo STJ e fazem menção a um processo já em fase de cumprimento de sentença, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia negado o uso da ferramenta por entender que a consulta ao Sniper para fins de constrição patrimonial exigiria quebra de sigilo bancário - medida que, segundo o tribunal paulista, só poderia ser adotada excepcionalmente em casos de suspeita concreta de prática ilegal. Ao STJ, a parte credora defendeu que a consulta ao Sniper é 'legítima para localizar bens e ativos em nome da devedora, por estar alinhada aos princípios da celeridade, da duração razoável do processo e da efetividade da execução'. Razoabilidade e proporcionalidade

O ministro Marco Buzzi explicou que o Sniper foi criado para agilizar e centralizar ordens de pesquisa e constrição de bens, evitando o uso fragmentado de diferentes sistemas, como o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e o sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). Segundo ele, a ferramenta apenas torna mais eficiente a execução cível, em linha com a jurisprudência do STJ e com a 'necessidade de assegurar a efetividade do processo'. Buzzi argumenta que é preciso avaliar, em cada caso concreto, 'se existem outros meios executivos menos gravosos ao devedor'. De acordo com o ministro, o uso da ferramenta nas execuções cíveis deve ser autorizado de forma fundamentada, 'observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade'.

Quanto à necessidade de quebra de sigilo bancário, Buzzi considerou que a pesquisa via Sniper não implica, por si só, acesso a movimentações financeiras ou a outros dados sensíveis. "É plenamente possível a utilização do sistema para pesquisa e determinação de medidas constritivas sem que sejam requisitados - e, portanto, publicizados - os dados relativos às movimentações bancárias da parte executada", decidiu o ministro. Mesmo nos casos de utilização do sistema Sniper para constrição patrimonial do devedor, Marco Buzzi apontou que, havendo a devida limitação de publicidade dos dados protegidos por sigilo, não há proibição de acesso ao sistema pela jurisprudência do STJ.