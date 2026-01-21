Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Roseana Sarney recebe alta hospitalar após internação por pneumonia

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA), de 72 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 20, após ser internada para tratar um quadro de pneumonia. A informação foi divulgada pela própria parlamentar em seu perfil no Instagram. "Comemorando com Dr. Roberto Kalil minha alta hospitalar", escreveu em publicação.

Roseana trata um câncer de mama triplo-negativo, considerado um dos subtipos mais agressivos da doença. Segundo a deputada, ela havia recebido alta hospitalar em 15 de janeiro, mas precisou retornar à unidade de saúde no dia seguinte, após o diagnóstico de pneumonia.

Por orientação médica, a última sessão de quimioterapia, prevista para o dia 27 de janeiro, foi suspensa.

Roseana foi a primeira mulher eleita governadora de um Estado brasileiro. Filha do ex-presidente José Sarney, comandou o Maranhão por quatro mandatos, foi senadora e atuou como líder do governo no Congresso Nacional.

