Roseana Sarney recebe alta hospitalar após internação por pneumonia

A deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA), de 72 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 20, após ser internada para tratar um quadro de pneumonia. A informação foi divulgada pela própria parlamentar em seu perfil no Instagram. "Comemorando com Dr. Roberto Kalil minha alta hospitalar", escreveu em publicação.

Roseana trata um câncer de mama triplo-negativo, considerado um dos subtipos mais agressivos da doença. Segundo a deputada, ela havia recebido alta hospitalar em 15 de janeiro, mas precisou retornar à unidade de saúde no dia seguinte, após o diagnóstico de pneumonia.