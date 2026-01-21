Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rogério Marinho fará parte de grande time que pretendo montar, diz Flávio Bolsonaro

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, comentou a decisão do senador Rogério Marinho (PL-RN) de desistir de concorrer ao governo do Rio Grande do Norte em outubro. Flávio afirmou que Marinho integrará o grupo que tocará sua campanha.

"O Rio Grande do Norte vai estar contemplado ainda mais com o Rogério Marinho junto com a gente, nesse grande time que eu pretendo montar para recolocar o Brasil no caminho da prosperidade", declarou Flávio em vídeo publicado por Marinho nas redes sociais.

Marinho desistiu da candidatura para ajudar na coordenação da campanha de Flávio, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Sei que vocês estão aí com o coração um pouco apertado pela decisão que ele tomou, mas tenho a consciência, certeza, que ele está fazendo a escolha pelo Brasil, porque nós vamos resgatar juntos, a partir de 2027, esse país das garras do 'Partido das Trevas'", afirmou Flávio.

