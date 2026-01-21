Bolsonarista que tentou passaporte para Mauro Cid deixa o PL

O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado / Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O ex-ministro do Turismo do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Gilson Machado, anunciou nesta quarta-feira, 21, sua desfiliação do Partido Liberal (PL) e afirmou que seguirá na disputa por uma vaga no Senado por Pernambuco, embora ainda não tenha informado para qual partido pretende se filiar. Em carta divulgada nas redes sociais, ele disse que deixa a sigla por não ter o apoio da direção estadual. O PL vivia uma disputa interna entre o presidente estadual da legenda, Anderson Ferreira, e Gilson Machado para definir quem seria o candidato ao Senado. Com a saída de Machado, a sigla deverá confirmar o nome do dirigente partidário em Pernambuco.

"Continuo sendo o nome defendido pelo presidente Jair Bolsonaro para a disputa ao Senado por Pernambuco. Porém, não sou o nome escolhido pela direção estadual do partido para a missão", escreveu. Machado afirmou ainda que não conseguiu comunicar pessoalmente sua decisão a Bolsonaro, por estar com restrições de deslocamento e impedido de deixar Recife (PE).

Segundo ele, no entanto, o movimento foi compartilhado com o senador Flávio Bolsonaro e com Renato Bolsonaro, filho e irmão do ex-presidente. Prisão no ano passado A Polícia Federal (PF) prendeu Gilson Machado em junho do ano passado, no Recife. De acordo com a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR), ele teria tentado obter um passaporte português para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, deixar o Brasil. Na ocasião, Gilson negou as acusações.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a soltura do ex-ministro no mesmo dia. Para Moraes, "com as diligências realizadas pela PF, a prisão preventiva não se fazia mais necessária, podendo ser substituída por medidas cautelares alternativas", como o cancelamento do passaporte, a proibição de deixar o País e de se comunicar com outros investigados "por qualquer meio". Mesmo lado Na carta divulgada nesta semana, Machado afirma que "troca de partido, mas não de lado" e diz que seguirá alinhado ao bolsonarismo. "Sigo fiel aos meus ideais e valores. Sempre leal ao presidente Jair Bolsonaro e ao senador Flávio Bolsonaro", declarou.