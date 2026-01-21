Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula viaja a Salvador para encontro nacional do MST na sexta-feira, 23

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja a Salvador nesta sexta-feira, 23, para participar do Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). Será a primeira edição nacional do encontro em 17 anos. O último foi realizado no Rio Grande do Sul, em 2009.

A agenda será às 15h, no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador. Antes disso, pela manhã, Lula vai a Maceió (AL), onde participa da celebração da contratação de 2 milhões de moradias do Minha Casa, Minha Vida na cidade.

