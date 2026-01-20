Tribunal é cobrado por servidores a revelar gastos com plásticas de juízes

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso (Sinjusmat/MT) acionou o Tribunal de Justiça do Estado para que apresente documentos detalhando gastos que teriam ocorrido com procedimentos estéticos custeados com dinheiro público em favor de magistrados e familiares. O Estadão pediu manifestação do Tribunal sobre as despesas informadas pelo sindicato. O espaço está aberto.

No requerimento encaminhado à Corte, a entidade afirma que o pedido atende a demandas recorrentes dos próprios servidores. Para o sindicato, "o cumprimento deste dever para com os que muito labutam por períodos extenuantes e não possuem até então o reconhecido".

"O cumprimento desse dever tem sido reiteradas vezes demandado pelos próprios servidores ante o que consideram como injustiça pelo tratamento desigual para com os que muito labutam por períodos extenuantes", diz o documento do sindicato, subscrito por seu presidente, Rosenwal Rodrigues dos Santos. O requerimento foi protocolado na última sexta-feira, 16, e endereçado ao presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador José Zuquim Nogueira. No procedimento interno da Corte, a diretora-geral do Tribunal, Andréa Marcondes Alves Nunes, informou que a solicitação de informações sobre procedimentos estéticos de juízes envolve dados com "potencial conteúdo sensível" e exige uma "análise institucional integrada e cautelosa".

Segundo a diretora-geral, o tema ultrapassa questões administrativas rotineiras e envolve diferentes áreas do tribunal. "A matéria veiculada extrapola o âmbito meramente operacional, porquanto envolve a gestão e a consolidação de informações relativas à execução de despesas públicas, bem como eventual articulação com múltiplas unidades administrativas, especialmente aquelas responsáveis pela administração financeira, pela gestão de pessoas e pela observância das diretrizes de transparência e proteção de dados no âmbito deste Tribunal", comunicou. O pedido foi encaminhado ao secretário-geral do Tribunal, que deverá analisar a solicitação do sindicato nos próximos dias. De acordo com Rosenwal, a iniciativa do sindicato dos servidores está amparada "pelo controle social definido no Estatuto da entidade".