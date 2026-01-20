Tarcísio confirma visita a Bolsonaro na Papudinha: 'Vou manifestar solidariedade e apoio'

Na mesma decisão, Moraes também autorizou outras duas visitas solicitadas por Bolsonaro: do irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Diego Torres Dourado (para o dia 28 de janeiro), e do pecuarista Bruno Scheid (para 29 de janeiro)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta terça-feira, 20, que irá visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão em Brasília nesta quinta-feira, 22. Autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o pedido de autorização para a visita foi feito ontem pela defesa de Bolsonaro.

"Eu fico satisfeito de ele ter me dado essa oportunidade, porque eu vou lá visitar um amigo, né? Sobretudo um grande amigo, uma pessoa que tem muita consideração", disse Tarcísio em coletiva com jornalistas após entrega habitacional no município de São José da Bela Vista (SP). "Vou lá manifestar a minha solidariedade, manifestar o meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa. Precisa sempre reforçar que ele vai sempre poder contar comigo."