Rui Costa compara reações de Lula e Bolsonaro a enchentes após vaias a Leite

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, comparou as reações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul e a Bahia, durante discurso nesta terça-feira, 20. A fala de Costa ocorreu em evento do governo federal de anúncios de contratos da Petrobras para a construção de navios, e se deu logo após o governador gaúcho ser vaiado pela plateia. Entre abril e maio de 2024, enchentes afetaram o Estado do Rio Grande do Sul e deixaram ao menos 184 mortos e milhares de desabrigados. Segundo Rui, o governo federal já fez investimentos no montante de R$ 90 bilhões após a tragédia climática.

"O que o senhor colocou no Rio Grande do Sul, nessa tragédia da enchente, não tem paralelo na história da República Brasileira um presidente que tenha olhado para um Estado como o presidente olhou para o Rio Grande do Sul. Foram mais de R$ 90 bilhões colocados aqui", disse Costa.

Já as enchentes na Bahia ocorreram entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, deixando ao menos 26 mortos no Estado. De acordo com Costa, não houve amparo por parte de Bolsonaro. "Em 2021, e eu já comentei isso com o governador (Eduardo Leite), nós tivemos uma tragédia semelhante a essa no Sul e no Extremo Sul da Bahia, onde morreram muitas pessoas. Com a maior enchente registrada nessas duas regiões e, naquele momento, eu não tive a mão estendida de ninguém, a não ser de Deus para me ajudar na condição de governador da Bahia. O presidente da República na época foi fazer uma visita em uma cidade alagada mas, ao chegar, a única coisa que ele soube fazer foi uma motociata pela cidade", disse o ministro da Casa Civil. Antes de Costa discursar, Leite foi vaiado e respondeu questionando se aquele era o "amor que venceu o medo" e pedindo respeito por se tratar de uma agenda institucional.