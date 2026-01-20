Randolfe defende investigação ampla sobre Master, de lavagem de dinheiro a doações de campanha

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), voltou a defender nesta terça-feira, 20, medidas para apurar as supostas irregularidades do Banco Master. "Tudo deve ser investigado, não há nada escondido que não possa ser descoberto: de lavagem de dinheiro a contribuições de campanha. Temos o dever de fiscalizar, cobrar explicações e proteger a economia do País. De quem quer seja, estejam onde estiver", declarou o senador em seu perfil no X. Randolfe classificou o caso como "um dos maiores crimes contra o sistema financeiro nacional já ocorridos na história de nosso País" e listou as medidas que apoiará:

1. A atuação e fiscalização do Banco Central que merecem a nossa homenagem;

2. As investigação que estão em curso por parte do Ministério Público e Polícia Federal; 3. O Grupo de Trabalho, criado pelo presidente Renan, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE); 4. Quaisquer iniciativas de CPI ou CPMI que estejam tramitando no Congresso Nacional.