Moraes autoriza visita de Tarcísio a Bolsonaro, nesta quinta, em prisão de Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão em Brasília. A visita ficou marcada para esta quinta-feira, 22, entre 8h e 10h. O pedido de autorização para a visita foi feito ontem pela defesa de Bolsonaro.

Na mesma decisão, Moraes também autorizou outras duas visitas solicitadas por Bolsonaro: do irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Diego Torres Dourado (para o dia 28 de janeiro), e do pecuarista Bruno Scheid (para 29 de janeiro).