Lula diz que Bolsonaro trouxe 'cassino para dentro das casas' dos brasileiros

Em tom de campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) trouxe o "cassino para dentro das casas", ao citar o impulsionamento das empresas de bets.

"Eles levaram o cassino para dentro da nossa casa, para os filhos da gente utilizarem os nossos telefones e fazerem jogatina o dia inteiro. A gente não vê outra coisa na televisão a não ser jogatina com essas bets", disse Lula.