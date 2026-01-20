Julgamento sobre extradição de Carla Zambelli é novamente adiado

A Justiça da Itália adiou nesta terça-feira, 20, a decisão sobre a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli pela quarta vez. O adiamento foi confirmado pela defesa da brasileira. O advogado Fabio Pagnozzi, que representa Zambelli, afirmou que pedirá que o caso seja avaliado por outro tribunal, alegando parcialidade dos juízes.

Segundo a defesa de Zambelli, a Corte recuou e abriu prazo para o protocolo de uma arguição de suspeição, que resultará na análise do caso por uma nova turma de magistrados.

A Corte já havia indeferido o pedido da equipe de Zambelli anteriormente em três ocasiões. Dessa vez, abriu um prazo de três dias para a formalização do pedido de suspeição e substituição dos magistrados. A defesa de Zambelli pede a inclusão do relatório 38 da Polícia Federal, utilizado no processo que cassou o mandato dela na Câmara dos Deputados. No entanto, o documento está sob sigilo. Os advogados também pleiteiam a inclusão de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, como testemunha a ser ouvida.