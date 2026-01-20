Flávio embarca para Israel em busca de alianças internacionais

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, embarcou nesta terça-feira, 20, pela manhã para Israel, onde participará de um evento contra antissemitismo e tentará se reunir com nomes políticos de direita daquele país.

Flávio deve discursar na "Conferência Anual de Combate ao Antissemitismo", que será realizada em Jerusalém em 26 e 27 de janeiro de 2026. O evento também terá a participação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Depois, haverá um jantar em que os dois comparecerão.