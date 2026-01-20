Filho de indígena torturado nos anos de chumbo tem direito a indenização de R$ 100 mil

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) decidiu manter a condenação da União e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a Funai, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil ao filho de um indígena preso e torturado durante o regime militar, entre maio de 1970 e dezembro de 1971. A decisão foi tomada pela Turma Regional de Mato Grosso do Sul, que rejeitou os recursos apresentados pelos dois órgãos e confirmou integralmente a sentença da 4ª Vara Federal de Campo Grande.

O autor da ação é Militino Francisco Anastácio, filho de Guilherme Anastácio, indígena que ficou preso durante o regime de exceção no Reformatório Agrícola Indígena Krenak, localizado em Resplendor, em Minas Gerais. O pai de Militino morreu em outubro de 1975.

Segundo os autos, Guilherme Anastácio foi encaminhado ao reformatório pela própria Funai, sob acusação de roubo. A prisão ocorreu de forma abrupta, sem julgamento ou qualquer registro de investigação e inquérito policial. Durante o processo, o filho sustentou que o pai foi submetido a sessões de tortura e permaneceu por mais de um ano em condições precárias. Segundo a sentença, Anastácio foi levado para um 'local inóspito e longe de sua família de sua terra natal, por mais de um ano, sofrendo danos psicológicos e físicos'. "A sua condição de indígena desaterrado, é prova bastante desses danos."

Nos autos, consta ainda a certidão de óbito emitida pela Funai que registra o falecimento, em 13 de outubro de 1975, de 'Guilhermano Anastácio', indígena da etnia Terena, então com 46 anos de idade, filho de José Anastácio e de Francelina da Silva. A União e a Funai levantaram a tese de ausência de prova da identidade do indígena preso, sustentando que Guilherme Anastácio poderia não ser a mesma pessoa que Guilhermano Anastácio, mencionado na certidão de óbito, hipótese que poderia indicar tratar-se de um irmão e levar à improcedência do pedido. A dúvida, no entanto, foi afastada pelo Judiciário. O autor apresentou certidões de nascimento de seus filhos, lavradas muito antes do ajuizamento da ação, nas quais consta o nome do avô dos registrados como Guilhermano Anastácio, pai do autor.

Para o relator, o juiz federal convocado Uberto Rodrigues, a documentação permitiu concluir que houve apenas equívoco na grafia do nome do falecido, sem prejuízo à comprovação do vínculo familiar e da identidade da vítima das violações. Ao analisar o caso, o juiz federal afirmou que os procedimentos adotados à época tinham caráter excepcional e violavam princípios básicos do Estado democrático. "É notório que os procedimentos adotados tiveram caráter excepcional, usando métodos e técnicas que, na normalidade democrática, não poderiam ser admitidos, de sorte a gerar danos morais passíveis de indenização", declarou.

Para a Turma Regional, não se sustenta o argumento da União e da Funai de que se tratava de punição por crime comum. Os magistrados destacaram que o Reformatório Krenak foi reconhecido pela Comissão Nacional da Verdade como instrumento de repressão estatal durante a ditadura. O local recebia indígenas acusados não apenas de crimes como furto e homicídio, mas também de condutas consideradas 'transgressões', como o consumo de bebidas alcoólicas e a participação em movimentos contrários à ocupação de terras indígenas pela expansão econômica promovida pelo governo militar. "É sabido que o povo indígena sofreu graves violações contra seus direitos na vigência do regime militar e que o Reformatório Krenak, instalado pelo governo no auge do regime, servia para corrigir índios considerados, por eles, 'desajustados'", afirmou o relator.