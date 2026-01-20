Eduardo Leite é vaiado em evento com Lula e questiona: 'Esse é o amor que venceu o medo?'
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), foi vaiado ao começar o discurso em cerimônia do governo federal para assinatura de um contrato da Petrobras para a construção de navios. Leite respondeu às vaias questionando se aquele era o "amor que venceu o medo" e pedindo respeito por se tratar de uma agenda institucional.
"Este é o amor que venceu o medo? Não, né. Então vamos respeitar, por favor. Eu estou aqui cumprindo o meu dever institucional, em respeito ao cargo que exerço, em nome do povo do Rio Grande do Sul, com respeito ao Presidente da República. Todos nós aqui, eu e o Presidente, fomos eleitos pelo mesmo povo, eu respeito o cargo do Presidente da República e peço respeito", afirmou Eduardo Leite.
Leite ainda declarou que a reação da militância petista contra ele é um sinal de acirramento da polarização e relembrou o resultado dividido da última eleição presidencial. Ainda citando um mote governista, ele disse que não se pode "hostilizar quem pensa diferente" para conseguir a "união e reconstrução". Além disso, ele disse que a postura dos presentes "incendeia ódio, rancor e mágoa" em uma parte da população.
"Na última eleição, o Brasil teve um presidente eleito por 50,8% dos votos, 49% da população votou em outro candidato. Se vocês desejam união e reconstrução, não simplesmente hostilizem quem pensa diferente. Isso não leva a lugar nenhum. A efetiva união que a gente quer para o nosso País, envolve respeito, respeito às funções, respeito às pessoas, respeito aos ambientes. Aqui é um ambiente institucional, é o presidente da República. Não é um comício eleitoral."
Lula e Leite estão participando de uma cerimônia de assinatura da contratação de cinco navios gaseiros, 18 barcaças e 18 empurradores dentro do Programa Mar Aberto, plano de renovação e expansão da frota do Sistema Petrobras.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente