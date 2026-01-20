Eduardo Leite é vaiado em evento com Lula e questiona: 'Esse é o amor que venceu o medo?'

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), foi vaiado ao começar o discurso em cerimônia do governo federal para assinatura de um contrato da Petrobras para a construção de navios. Leite respondeu às vaias questionando se aquele era o "amor que venceu o medo" e pedindo respeito por se tratar de uma agenda institucional.

"Este é o amor que venceu o medo? Não, né. Então vamos respeitar, por favor. Eu estou aqui cumprindo o meu dever institucional, em respeito ao cargo que exerço, em nome do povo do Rio Grande do Sul, com respeito ao Presidente da República. Todos nós aqui, eu e o Presidente, fomos eleitos pelo mesmo povo, eu respeito o cargo do Presidente da República e peço respeito", afirmou Eduardo Leite.