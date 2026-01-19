Na cadeia, desembargador do caso TH Joias ganhou em dezembro R$ 64 mil, incluindo gratificações

Alvo da Operação Unha e Carne sob suspeita de ter vazado informações sigilosas da investigação que envolve o ex-deputado estadual do Rio TH Joias em um esquema de corrupção, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), Macário Ramos Judice Neto, recebeu salário de R$ 64,7 mil líquido em dezembro, mesmo já estando preso e afastado das funções. O subsídio de Macário - R$ 86.386,23 bruto - inclui R$ 41.845,49 em diferenças remuneratórias e penduricalhos como R$ 32.376,03 em indenizações, R$ 3.563,13 em vantagens pessoais, R$ 1.162,38 em vantagens eventuais e R$ 7.439,20 em gratificações. O Estadão pediu manifestação do TRF2. O espaço está aberto. A reportagem também pediu posicionamento do criminalista Fernando Fernandes, que representa o magistrado na Operação Unha e Carne.

Macário foi detido pela Polícia Federal no dia 17 de dezembro. Há mais de um mês ele está recolhido na Cadeia Pública Constantino Cokotós (SEAPCK), em Niterói.

Mesmo preso e afastado das funções ele continua recebendo seus subsídios, segundo prevê a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O montante bruto creditado na conta de Macário superou em 86,3% o teto constitucional, fixado em R$ 46.366,19, pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nos meses anteriores, Macário já vinha recebendo muito acima do limite. Em novembro, sua remuneração líquida foi de R$ 80.580,06. Em outubro, chegou a R$ 127.869,67.

Sobre o valor bruto recebido por Macário em dezembro, houve descontos de R$ 21.658,42. Desse total, R$ 7.418,58 referem-se à contribuição para a Previdência Pública, R$ 6.595,83 ao Imposto de Renda e R$ 7.644,01 à retenção aplicada em razão do teto constitucional. As informações constam do Portal da Transparência do TRF2. Unha e Carne

O inquérito da Polícia Federal aponta para um esquema de corrupção que envolve lideranças do Comando Vermelho e agentes públicos, entre eles um delegado da própria PF, policiais militares e o ex-deputado estadual do Rio de Janeiro Thiego Raimundo dos Santos, o TH Joias. Segundo os investigadores, o desembargador, que atuou diretamente na Operação Zargun, teria repassado dados sensíveis da investigação a integrantes da organização criminosa, comprometendo o avanço das apurações. A Operação Unha e Carne investiga o vazamento de informações protegidas por sigilo judicial no âmbito da Operação Zargun, deflagrada em setembro para fechar o cerco a uma rede de tráfico internacional de drogas e armas ligada à facção Comando Vermelho. A ofensiva resultou, entre outras medidas, na prisão de TH Joias, apontado como elo político da organização.

Macário atuou como relator do processo que envolvia o parlamentar, o que, na avaliação da PF, reforça os indícios de favorecimento indevido. As investigações indicam que TH Joias teve conhecimento da operação dias antes da ação policial. Relação com o presidente da Alerj As investigações da Operação Unha e Carne também revelaram a proximidade entre o desembargador Macário e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacellar (União Brasil).