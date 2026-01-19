Lula e Janja vão ao 14º encontro nacional do MST nesta sexta, em Salvador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva irão ao 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que ocorre em Salvador, na Bahia. A presença do casal na sexta-feira, 23, foi confirmada pelo movimento nesta segunda-feira, 19.

Na data prevista para a presença de Lula e Janja, está programado um ato de solidariedade à Venezuela, com a participação de um representante da embaixada do país. De acordo com o MST, a programação inclui ainda plenárias, reuniões, ciclos de debates, apresentações culturais e uma jornada internacionalista.